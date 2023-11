Star Academy 2023 : la saison écourtée, 3 candidats évincés au dernier moment !

Publicité





Star Academy 2023 – C’est samedi soir que TF1 lancera la saison 2023 de la Star Academy et coup de théâtre, ils ne seront pas 16 candidats comme prévu initialement mais 13 ! En effet, pour des raisons budgétaires, TF1 aurait choisi au dernier moment d’écarter 3 candidats et d’écourter cette nouvelle saison de 13 à 11 semaines.





C’est sur Sud Radio que l’un des candidats évincés s’est confié. Et on peut dire que c’est un véritable ascenseur émotionnel qu’il a vécu !







« Depuis le 21 septembre dernier, je sais que je fais officiellement partie des 16 candidats. A partir de ce moment, tout s’enchaîne. On m’envoie les contrats à signer, des équipes viennent dans le sud pour filmer mon portrait. Je devais monter à Paris le 30 octobre pour préparer le premier prime. Le mercredi 18 on m’annonce la chanson que je vais chanter pour le 4 novembre. Je suis hyper content parce que j’ai un solo sur le prime. Le 19, on me confirme même l’horaire du taxi qui va venir me chercher en bas de chez moi le 30 octobre pour rejoindre les studios de la Plaine-Saint-Denis » a expliqué Thomas, qui a appris que finalement il ne ferait pas partie de la Star Academy la semaine dernière.

« Lundi dernier, le 23, on m’annonce brutalement, 12 jours avant le lancement de l’émission que pour des raisons de réduction budgétaire ils ont dû réduire le nombre d’émissions. Passant de 13 à 11 semaines et donc naturellement réduire le nombre de candidats. Passant de 16 à 13. À 12 jours du premier prime, ils m’annoncent que je ne fais plus partie de la ‘Star Academy’ »



Pour les 13 heureux élus qui intégreront le mythique château de Dammarie-les-Lys, l’aventure démarre ce samedi 4 novembre dès 21h10 sur TF1.

EXCLU SUD RADIO MEDIA : Thomas devait être samedi en direct sur @TF1 pour la @StarAcademyTF1 mais comme 3 candidats, il a été annulé : "12 jours avant le lancement du premier prime, ils m’annoncent que je fais plus partie de la Star Académy"https://t.co/wbNJXl4FU6 pic.twitter.com/Sb3mMdeZce — Sud Radio (@SudRadio) October 30, 2023