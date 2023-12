Publicité





20h30 le samedi du 9 décembre 2023 : le sommaire de l'émission de Laurent Delahousse – C'est un numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Aujourd'hui, ce numéro s'intitule « It's Christmas time ! ».





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2







« 20h30 le samedi » du 9 décembre 2023 : les reportages

Ce nouveau numéro de « 20h30 le samedi » (X), présenté par Laurent Delahousse, raconte deux histoires de Noël. Celle du chocolat et de ses pouvoirs, ainsi que celle du désamour grandissant des Français pour les fêtes de fin d’année.

🔵 Le jour où > Les pouvoirs magiques du chocolat



C’est incontestablement le film le plus attendu de cette fin d’année : Wonka, avec Timothée Chalamet dans le rôle de Willy Wonka, l’excentrique chocolatier créé par l’écrivain Roald Dahl, l’auteur de Charlie et la chocolaterie.

Mais le chocolat aurait-il vraiment des pouvoirs magiques ? Pouvoir fortifiant selon les Mayas, aphrodisiaque à la cour de Versailles sous Louis XIV, le chocolat a même failli changer le cours de l’histoire à cause d’un piège tendu à Winston Churchill par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Avec de tels pouvoirs, le chocolat est devenu un véritable objet de pop culture, dans les livres comme au cinéma.

🔵 Actu > « Noel, je t’aime, moi non plus »

Il y a ceux qui ont hâte de se lancer dans les préparatifs des fêtes de fin d’année, en fredonnant quelques notes de Maria Carey, et ceux au contraire qui redoutent cette période plus que tout au monde.

Selon un sondage réalisé par YouGov, presque 70% des Britanniques se réjouissent à l’approche de Noël, contre 28% de Français seulement. Love actually contre Le père Noel est une ordure : et si en France, on adorait détester Noel ?

Retrouvez aussi « 20h30 le samedi » en replay