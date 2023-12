50mn Inside du 23 décembre : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50mn Inside du 23 décembre 2023, sommaire et reportages – Ce samedi et comme chaque week-end sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir !





A suivre dès 17h50 sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







50mn Inside du 16 décembre 2023, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

🎅 À la Une : chansons de Noël, le jackpot assuré ?

🏰 En Coulisses : Versailles, des bals toujours plus fous !



👩 Le Portrait : Laeticia Hallyday

❄️ La Story : La reine des neiges, le phénomène inépuisable !

50mn Inside du 23 décembre 2023, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🌟 Dans le secret : Le George V, un Noël de palace

🎄 Le document : Laponie, le Noël parfait ?

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 17h50 sur TF1.