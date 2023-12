« 9-1-1 Lone Star » du 9 décembre 2023 : vos épisodes ce soir sur M6

Publicité





« 9-1-1 Lone Star » du 9 décembre 2023 – Les équipes d’urgence « 9-1-1 Lone Star » sont de retour ce soir sur M6 avec la suite de la saison 4 inédite. Au programme ce samedi, deux épisodes à la suite.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne, en replay sur 6PLAY et/ou depuis le service de rattrapage vidéo de votre box télé.







« 9-1-1 Lone Star » du 9 décembre 2023 : les épisodes inédits ce soir sur M6

Saison 4 – épisode 15 : Donneurs

Grace et Carlos font équipe lorsqu’ils craignent qu’une jeune femme ait été victime d’un réseau de trafic d’organes. Alors qu’il rend visite à T.K et à son père, Robert, le frère d’Owen, annonce une nouvelle qui pourrait affecter toute la famille.

Saison 4 – épisode 16 : Une caserne en guerre

Suite à un désaccord entre Tommy et Judd sur le protocole à suivre lors d’une intervention dans une usine de papier, une véritable guerre éclate au sein de la 126 entre ambulanciers et pompiers. Owen attend des nouvelles qui pourraient changer sa vie et celle de T.K.



AVEC : Rob LOWE (Owen Strand), Gina TORRES (Tommy Vega), Ronen RUBINSTEIN (T.K. Strand), Sierra Aylina MCCLAIN (Grace Ryder), Jim PARRACK (Judd Ryder), Natacha KARAM (Marjan Marwani), Brian Michael SMITH (Paul Strickland), Rafael SILVA (Carlos Reyes), Julian WORKS (Mateo Chavez), Brianna BAKER (Nancy Gillian)