C à vous du 19 décembre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 19 décembre 2023, invités et sommaire – Ce mardi et comme chaque soir sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Loi immigration : députés et sénateurs parviennent à un accord. Nicolas Beytout, journaliste, directeur du quotidien L’Opinion, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Philippe Dorge, directeur général adjoint de La Poste, est dans le 5 sur 5



🔵 📌 Monique Olivier : que retenir des trois semaines de procès alors que le verdict est imminent ? On en parle avec Michelle Fines, journaliste, auteure du livre “Dans le cerveau du tueur.

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Fabrice Brunet, chef de la création salée Lenôtre

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Thierry Lhermitte pour le film “Chasse gardée”, au cinéma le 20 décembre

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Yvan Cassar et Greg Zlap pour l’album “Johnny Hallyday Symphonique” et la tournée “Johnny Symphonique Tour”; et Philippe Labro pour le livre “Écrits américains. Œuvres choisies”, publié le 16 novembre

