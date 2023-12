Star Academy du 19 décembre 2023 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du mardi 19 décembre 2023 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de lundi pour des académiciens. Au réveil, Lénie se félicite de ne plus sucer son pouce tandis que Djébril et Héléna répètent leurs évaluations pour le lendemain.





Surprise pour les élèves en cette semaine spéciale nostalgie : c’est Christophe Pinna, ancien prof de sport de 2005 à 2008, qui remplace Joe. Il leur fait une présentation et leur donne ensuite un cours de karaté. Christophe est content d’eux, les élèves sont ravis aussi.







Les élèves reprennent ensuite les répétitions des évaluations. Lénie vient voir Djébril, qui se sent pas bien et s’est enfermé dans les toilettes. Il dit ne plus prendre de plaisir, ça le gave et il pense ne pas avoir les moyens d’y arriver. Lénie pense qu’il devrait en parler avec Michaël.

Place ensuite au cours de danse avec Malika. Elle leur apprend la chorégraphie des évaluations. Elle leur annonce que cette semaine ils vont recevoir le professeur emblématique de la Star Academy : Kamel Ouali. Djébril dit encore ne pas prendre de plaisir et ne pas réussir à apprendre si vite. De son côté, Candice est encore malade et craque. Elle pleure, Malika la réconforte et Lénie propose de l’aider.



Malika parle ensuite avec Djébril et essaie de lui redonner confiance en lui.

L’après-midi, Oscar Sisto, ancien prof de théâtre de la Star Ac, les attend au théâtre. Candice dort encore, Julien vient la chercher. Oscar est très ému d’être de retour au château. Oscar les pousse et est particulièrement cash avec Héléna et Candice.

Les élèves répètent ensuite leur danse, Axel râle que la choré est trop compliquée et qu’il n’a pas le niveau.

Il est l’heure du calendrier de l’avent, ils accueillent Nina Métayer, qui leur apprend à faire des biscuits de Noël. Les élèves sont ravis et passent un super moment avec la cheffe !

Lucie et Marlène arrivent pour annoncer le programme du prime. Il y aura des chansons de Noël et des titres qui ont marqué les saisons précédentes.

Rendez-vous demain à 17h25 pour la quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.