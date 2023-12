C à vous du 1er décembre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 1er décembre 2023, invités et sommaire – Ce vendredi soir et pour bien finir la semaine sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





🔵 📌 Israël-Hamas : la trêve a pris fin à Gaza, l’armée israélienne annonce avoir “repris le combat”. David Khalfa, co-directeur de l’Observatoire de l’Afrique du Nord & du Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Un nouveau livre fait trembler la famille royale. On en parle avec Jérôme Carron, grand reporter au magazine Point de Vue,



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Melio Oriundo, chef exécutif du restaurant “Manko” à Paris

🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Paul Mirabel pour son spectacle “Par amour”

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Mélanie Thierry, Gilles Lellouche et Thomas Bidegain pour le film “Soudain seuls”, en salle mercredi

