Star Academy du 1er décembre 2023 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du vendredi 1er décembre 2023 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de jeudi au château. Julien confie à Axel être hyper heureux pour le prime avec l’orchestre philharmonique.





La journée commence avec le cours de danse de Malika. Ils vont faire du « popping ». Les élèves s’éclatent en découvrant cette nouvelle danse.







Publicité





Axel, qui n’a pas aimé les commentaires à son sujet sur les évaluations, il décide d’en parler avec Malika. Elle lui explique qu’elle trouve qu’il est trop scolaire.

Place ensuite au cours de théâtre. Pierre leur fait revisiter les classiques du cinéma. Les élèves improvisent à partir de citations cultes.



Publicité





Après le cours, Djébril et Lénie discutent et parlent séduction. Djébril confie n’avoir jamais embrassé personne ! Djébril va ensuite dans la salle du public pour enregistrer un message pour se défendre. Victorien enchaine, et on termine avec Candice.

Lénie répète avec Malika la chorégraphie pour le titre de Nej. Elle va ensuite devoir apprendre cette choré à tous les élèves, qui l’accompagneront pendant son duo. Quand elle rentre au château, elle leur dit qu’elle doit leur apprendre la danse et on ne la croit pas ! Lénie est obligée d’aller chercher Malika pour qu’elle leur confirme. Et même avec Malika, les élèves pensent à une blague.

Marlène et Lucie ensuite pour faire travailler les élèves sur les chansons du prime. Julien envie Pierre qui chantera « L’hymne à l’amour » d’Edith Piaf.

Margot retouve Malika et Marlène pour répéter son tableau chanté et dansé. Marlène montre à Margot qu’elle est capable de chanter la tête en bas les jambes en l’air ! Margot s’entraine à faire la même chose pour être à l’aise sur sa choré. Marlène se dit épatée par Margot !

Victorien appelle sa soeur, elle l’encourage et veut le voir se battre avec le sourire. Victorien et Margot sont ensuite toujours aussi proches alors qu’Héléna appelle sa mère, qui lui annonce qu’elle ne pourra pas être sur le prime cette semaine.

Le soir, Djébril s’improvise coiffeur sur Julien. Gros fou rire général, tout le monde le trouve horrible !

Quoi doit rester au château ? Candice Djébril Victorien Résultats Vote

A LIRE AUSSI : Star Academy estimations : Victorien et Candice loin devant Djébril (SONDAGE)

VIDÉO Star Academy, le replay de la quotidienne du 1er décembre

Rendez-vous demain à 17h25 pour la quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.