C à vous du 20 décembre 2023 : Emmanuel Macron ce soir sur France 5

C à vous du 20 décembre 2023, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 C’est une émission spéciale qui vous attend aujourd’hui avec la présence d’Emmanuel Macron. Au lendemain de l’approbation du projet de loi sur l’immigration par l’Assemblée nationale et le Sénat, Emmanuel Macron participera à l’émission d’Anne-Elisabeth Lemoine depuis l’Elysée.

Le président de la République discutera des moments marquants de l’année 2023 et abordera les perspectives pour 2024, notamment dans les domaines de la culture, du sport, de la politique et de l’économie.



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 20 décembre 2023 à 19h sur France 5.