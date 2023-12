C à vous du 22 décembre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 22 décembre 2023, invités et sommaire – Ce vendredi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Loi immigration, prix de la SNCF, espérance de vie. François Lenglet est l’invité de C à vous

🔵 📌 Particularismes alimentaires, inflation, … Le réveillon de Noël est-il toujours un repas de fête ? On en parle avec François-Régis Gaudry, journaliste, critique gastronomique



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Etienne Leroy, chef pâtissier Lenôtre

🔵 🎵 Dans le live de C à vous : Natasha StPier interprète “Rockin’ around the Christmas Tree” en live

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Redouane pour son spectacle “On m’appelle…” à l’Accor Arena de Paris les 12 et 13 juin, à LDLC Arena de Lyon le 15 juin et à l’Orange Vélodrome de Marseille le 22 juin; Mokhtar Amoudi pour son roman “Les conditions idéales”, publié le 24 août dernier chez

Gallimard et Prix Goncourt des détenus 2023

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 22 décembre 2023 à 19h sur France 5.