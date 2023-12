Un si grand soleil spoiler : Johanna piégée et agressée... (vidéo épisode du 27 décembre)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode du 27 décembre 2023 – Pour sortir Yann de prison, on peut dire que Johanna va se mettre dans de sales draps dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors qu’elle mène sa propre enquête sur la mort de Pierre, Johanna frappe à la bonne porte et se met en grand danger…

Maître Daumier, le notaire, ne compte pas laisser Johanna découvrir la vérité et il va la piéger !











En effet, l’homme de main et complice de Daumier pénètre dans l’appartement de Johanna en son absence et l’attend… Résultat, quand Johanna rentre chez elle, elle se fait agresser !

Comment la compagne de Yann va-t-elle se sortir de là ?

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1305 du 27 décembre 2023



