C à vous du 8 décembre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 8 décembre 2023, invités et sommaire – Ce vendredi soir sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 📌 Conflit au Proche-Orient, guerre en Ukraine, Vladimir Poutine candidat à sa propre succession… Bernard Guetta, député européen Renew Europe, spécialiste en géopolitique, est l’invité de

🔵 📌 Notre-Dame de Paris : dernière ligne droite pour le chantier à un an de la réouverture. On en parle avec Philippe Jost, président de l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de Notre-Dame



Publicité





🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Mohand Souiki, chef du restaurant “La Maison Dorée” à Saint-Étienne (Loire)

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Gabriel Donzelli pour son spectacle “C’est bientôt fini” au Petit Palais des Glaces jusqu’au 2 janvier 2024 et à la Scala du 28 février au 22 juin 2024, Gérald Kierzek pour son livre “Deyrolle – Leçons d’anatomie”, publié le 15 novembre chez Albin Michel

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Catherine Lara pour son spectacle “Identités”, à la Scala de Paris les 20, 21 et 22 décembre 2023,

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 8 décembre 2023 à 19h sur France 5.