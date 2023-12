Star Academy du 8 décembre 2023 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du vendredi 8 décembre 2023 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de jeudi au château. Les élèves partent tôt pour leur toute première sortie !





Direction un collège et les académiciens prennent un sacré bain de foule. Ils assistent à un cours de musique et reprennent leur hymne avec les élèves. Ils terminent avec des dédicaces.







De retour au château, tout le monde se repose. Axel, Margot et Candice ruminent leurs nominations et s’entrainent sur leurs chansons pour le prime.

Yseult arrive pour sa masterclass. Les élèves sont ravies et partagent avec la chanteuse. Ils retrouvent ensuite Marlène dans la salle de chant pour chanter avec Yseult.



Les nommés vont enregistrer leurs messages dans la salle du public.

Ouverture du calendrier de l’avent. Surprise pour Clara, son petit ami est devant le château et lui fait une déclaration ! Clara est très émue, c’est un très joli moment.

Marlène et Lucie sont là pour les répétitions du prime. Elles leurs annoncent que Clara et Pierre participeront au medley sur Calogero. Ils répètent ensuite les chansons.

Axel et Margot improvisent un cache-cache. Héléna répète avec Marlène sur « Tattoo » mais elle ne sent pas bien dessus et se met à pleurer. Marlène tente de la rassurer.

Margot répète sa chanson et finit par craquer, elle dit à Lucie qu’elle a le sentiment qu’elle va partir. Candice appelle sa soeur, elle a peur de partir.

VIDÉO Star Academy, le replay de la quotidienne du 8 décembre

Rendez-vous demain à 17h25 pour la quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.