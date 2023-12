Les 12 coups de midi du 18 décembre : 85ème victoire d’Emilien, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?

Publicité





Les 12 coups de midi du 18 décembre 2023, 85ème victoire d’Emilien – Et de 85 victoires ce lundi midi pour Emilien dans le jeu de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Le Maître de Midi continue mais a une nouvelle fois buté sur une question du Coup de Maître et il a donc remporté 2.000 euros à partager avec un téléspectateur.

Emilien voit ainsi sa cagnotte arriver à 381.735 euros de gains et cadeaux.











Les 12 coups de midi du 18 décembre 2023, rien de plus sur l’étoile mystérieuse

Du côté de l’étoile mystérieuse, pas de nouvel indice. On a toujours la photo de fond, qui se situe sur la route 66, le drapeau du Texas, et des bulles de savon. Qui peut bien se cacher derrière cette étoile ? Difficile à dire à ce stade !

Indices présents : un bâtiment abandonné sur la route 66 aux Etats-Unis, le drapeau du Texas, des bulles

Noms déjà proposés : Julien Doré, Florent Pagny, Matthew McConaughey

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 18 décembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, retrouvez la en replay directement sur myTF1



