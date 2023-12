« Dragons 3 » : votre film d’animation ce soir sur M6 (15 décembre 2023)

Publicité





« Dragons 3 : le monde caché », c’est le film d’animation inédit qui vous attend ce vendredi soir sur M6. De quoi bien débuter le week-end avec une belle soirée en famille !





A voir ou revoir dès 21h10 sur M6 ou en streaming via la fonction direct de 6PLAY







Publicité





« Dragons 3 : le monde caché » : l’histoire

Harold est maintenant le chef de Berk. Krokmou, en tant que dragon, est devenu le leader de son espèce. Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre en paix entre vikings et dragons. Mais lorsque l’apparition soudaine d’une « Furie Éclair » coïncide avec la menace la plus sombre que leur village n’ait jamais connue, Harold et Krokmou sont forcés de quitter leur village pour se rendre dans un monde caché…

« Dragons 3 : le monde caché » : extrait vidéo



Publicité