Ici tout commence du 29 décembre : Anaïs va-t-elle dans le mur ? (résumé + vidéo épisode 828 en avance)

Ici tout commence du 29 décembre, résumé et vidéo extrait épisode 828 – C’est le grand jour pour Anaïs dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». La jeune femme a la pression puisque l’inspecteur du Prix Vatel est attendu au Double A !

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 29 décembre 2023 – résumé de l’épisode 828

Antoine Myriel vient voir Anaïs et constate qu’elle n’a pas fait appel à Salomé pour l’épauler… L’inspecteur du Prix Vatel est attendu, Anaïs assure à Antoine que ça va bien se passer et qu’elle va le remporter ! Mais Livio est convaincu qu’ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas au point sur le plat de la nouvelle carte… Mais Anaïs ne veut rien lâcher et refuse de revenir à l’ancienne carte. Va-t-elle droit dans le mur ?

Pendant ce temps là, c’est tendu entre Joachim et Clotilde. Celle-ci ne veut pas d’enfant et Joachim est triste et déçu… Il réussit à ce qu’elle accepte d’en discuter pendant le week-end.

De son côté, Jim décide d’être honnête avec Jasmine… Il lui fait une déclaration !



Ici tout commence du 29 décembre 2023 – vidéo premières minutes

