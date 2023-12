Ici tout commence du 8 décembre : Jim parle à Jasmine... (résumé + vidéo épisode 813 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 8 décembre, résumé et vidéo extrait épisode 813 – Jasmine et Jim s’entendent bien désormais dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Presque trop bien même ! Jim a tenté d’embrasser Jasmine… Ce soir, il décide de lui parler.

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 8 décembre 2023 – résumé de l’épisode 813

Gros malaise entre Jim et Jasmine alors que la veille, Jim a tenté d’embrasser la petite amie de son frère. Il décide de lui parler…. Jasmine est mal à l’aise, Jim revient simplement sur leur discussion au sujet de Bérénice est l’explosion du four. L’ancien militaire n’en peut plus de rester enfermé, il est déterminé à trouver le responsable de l’explosion et veut l’accompagner. De son côté, Jasmine est de plus en plus tactile avec le frère de Thibault…

À l’institut, Anaïs fait une jolie proposition à Jude… Elle veut le laisser s’exprimer en décidant du plat du jour. Jude est super content !

En cuisine, Jude piège David, qui tombe les pieds dans le plat ! En cours, une alchimie prend forme entre Hortense et Stanislas…

Ici tout commence du 8 décembre 2023 – vidéo premières minutes



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.