Ici tout commence spoiler : Carla anéantie, elle apprend que... (vidéo épisode du 13 décembre)

Ici tout commence spoiler – Les choses vont mal tourner pour Carla dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, la jeune femme va avoir de nouvelles complications dans sa grossesse et elle va se retrouver hospitalisée…

Et si face à Bérénice et Souleymane Carla minimise, elle va finalement apprendre une terrible nouvelle.











En effet, l’obstétricienne arrive pour faire une échographie de contrôle à Carla et les choses ne se passent pas du tout comme Carla le pensait… Elle a perdu son bébé ! Carla est anéantie…

Comment Carla va-t-elle surmonter cette épreuve ? Va-t-elle accepter le soutien de Rose ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 816 du 13 décembre 2023, Carla dévastée

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.