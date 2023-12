Star Academy du 21 décembre 2023 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du jeudi 21 décembre 2023 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de mercredi pour des académiciens. La journée commence avec un cours de danse avec Kamel Ouali ! Il fait remarquer à Pierre qu’il est en jean, s’il avait été le prof de la saison il l’aurait envoyé se changer…





Kamel donne ses impressions aux élèves sur les évaluations de la veille. Il recadre Djébril et donne son cours de danse. Kamel vient ensuite faire une petite visite du château, dans lequel il n’est pas entré depuis 2007 !







Les élèves déjeunent et vont ensuite en cours de chant avec Armande Altaï. La prof emblématique de la Star Academy leur fait remarquer qu’ils sont en retard ! Place au cours, avec des exercices qu’elle a fait faire aux anciennes promos. Les élèves remercient Armande, ils ont adoré son cours.

Michaël Goldman arrive pour l’annonce des nominés de la semaine. Il dit que les nommés sont Djébril, Candice et Axel. Mais il demande ensuite aux élèves d’ouvrir le cadeau qu’il a mis sous le sapin. Il contient un message annonçant qu’il n’y a pas de nominés cette semaine !



Axel va ensuite parler avec Michaël pour débriefer les évaluations. Il lui donne quelques conseils et lui dit d’en parler avec les autres élèves.

Marlène et Lucie arrivent pour annoncer les répartitions des chansons du prime : Lénie chantera « D’aventures en aventures », et Axel « Je suis malade » avec Emma Daumas (saison 2). Serge Lama sera là pour les regarder chanter ! Héléna chantera « Lettre à France » avec Houcine (saison 4). Candice et Djébril chanteront « Petit papa Noël » avec Mario (saison 1). Pierre chantera « Un si soit je » avec Michal (saison 3).

Ils vont travailler sur le titre « Sur ma vie » avec l’hologramme de Johnny Hallyday. Julien s’énerve pendant les répétitions avec Lucie, il sort se calmer quelques minutes…

Surprise, Michaël revient au château avec Laeticia Hallyday. Elle va écouter les garçons chanter afin de choisir qui chantera avec l’hologramme de Johnny ! Les garçons passent tour à tour. Laeticia et Michaël débriefent ensuite. Ils viennent au château et annonce le verdict : c’est Julien qui aura le duo ! Laeticia dit avoir eu un coup de coeur pour Julien.

Les élèves ouvrent ensuite le calendrier de l’avent. Ils découvrent un disque d’or à remettre à Laeticia pour le titre posthume de Johnny.

