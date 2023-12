Ici tout commence spoiler : la surprenante idée de Jasmine ! (vidéo épisode du 22 décembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Jasmine va avoir une grande idée dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Jasmine décide de faire une proposition pour le moins surprenante à Kelly et Lionel…

Elle aimerait qu’ils emménagent chez elle pour former une coloc !











Le hic, c’est qu’au delà de la surprise, Kelly et Lionel ne semblent pas du tout emballés par l’idée… Jasmine est déçue en voyant leurs têtes et leurs réactions… Elle comprend qu’ils n’en ont pas envie même si Kelly dit qu’ils doivent y réfléchir et en discuter. Jasmine leur dit de faire comme s’ils n’avaient rien dit et elle s’en va…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 823 du 22 décembre 2023, Jasmine a une surprenante idée



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.