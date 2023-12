Ici tout commence spoiler : l’année commence mal à l’institut ! (vidéo épisode du 1er janvier 2024)

Publicité





Ici tout commence spoiler – On peut dire que l’année va mal commencer à l’institut pour les élèves de l’institut Auguste Armand dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, une panne de chauffage va semer le trouble à l’internat !











Vic et Enzo sont congelés, ils pensent que le problème ne touche que leur chambre… Ils rejoignent Billie et Tom et découvrent que c’est une panne générale ! A moins que ce ne soit une restriction pour faire des économies ? Les élèves ne sont pas contents, d’autant qu’ils travaillent un 1er janvier, et décident d’aller voir Antoine Myriel…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 829 du 1er janvier 2024, une panne générale à l’internat



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

