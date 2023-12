La France a un incroyable talent : qui sont les finalistes ? (résumé + replay demi-finale du 19 décembre)

Publicité





La France a un incroyable talent, résumé de la demi-finale du 19 décembre 2023 – C’est parti pour la demi-finale de la saison 18 de La France a un incroyable talent.





La soirée débute avec Mega Unity, qui ont reçu le Golden Buzzer de Marianne James lors des auditions. Eric salue leur modernité et le second degré, mais il se demande si ça tiendra face aux autres demi-finalistes. Marianne pense que oui ! Hélène dit simplement qu’elle a tout aimé, Sugar Sammy a aimé aussi et les félicite.







On retrouve ensuite Titos Tsaï, le Golden Buzzer de Michou. Marianne est très émue, elle laisse couler des larmes ! Héléne se dit bouleversée aussi, Eric le remercie d’être là. Sugar Sammy salue les différentes émotions qu’il leur fait vivre.

On continue avec Chantaaaal. Il demande à Eric de le rejoindre sur scène et finit par le demander en mariage à la fin du numéro. Sugar Sammy buzze à la fin et lui dit que c’est surement la fin pour lui ce soir. Hélène salue le fait qu’il n’ait pas de limite pour les faire rire. Marianne parle d’une prise de risque et veut se battre pour qu’il aille en finale.



Danaé et Wilder enchainent. Le jury est debout ! Sugar Sammy affirme que c’était leur meilleur numéro, il dit qu’ils méritent d’aller en finale. Hélène est d’accord. Marianne a trouvé leur numéro magnifique. Eric affirme qu’ils sont une grande révélation de la saison.

Place au groupe Les Soignant.e.s, Golden Buzzer d’Hélène Ségara aux auditions. Hélène est heureuse de les avoir réentendues ce soir. Marianne salue leurs voix équilibrées et juste, elle a été très émue. Elle dit qu’elles ont leur place en finale. Eric s’est pris une claque. Sugar Sammy a trouvé qu’il y avait trop d’artifices, il les préfère seules.

On poursuit avec The Crows. Eric salue le niveau de difficulté exceptionnel ! Marianne a pleuré, elle trouve les risques fous. Eric dit que c’est hallucinant et extraordinaire. Sugar Sammy dit que c’est le numéro qui va les emmener en finale.

Place à Marie-Josée et Jason, Golden Buzzer d’Éric Antoine aux auditions. Eric a adoré, il est ému et les trouve extraordinaires. Marianne salue le travail très précis et a été transportée. Sugar Sammy a trouvé ça trop court.

On retrouve Geneviève Côté, Golden Buzzer de Karine Le Marchand. Hélène a trouvé la fin bluffante. Sugar Sammy a aimé rentrer dans son univers petit à petit. Il la félicite.

Antoine Donneaux, immitateur, arrive sur scène. Sugar Sammy annonce qu’il est excellent, il le félicite pour sa performance. Eric a trouvé le numéro billantissime et dit qu’il va se battre pour qu’il aille en finale.

On continue avec les Duo Rings. Eric affirme que le numéro l’a mis parterre.

David Corriveau, Golden Buzzer de Sugar Sammy, monte sur scène. Hélène trouve qu’il chante bien et salue la technologie. Sugar Sammy pense qu’il a sa place sur cette émission, et Eric a adoré.

On continue avec les Sencirk. Marianne n’a pas accroché, elle a trouvé le numéro trop compliqué. Eric n’est pas d’accord, il a aimé qu’ils racontent une histoire. Hélène les félicite, Sugar Sammy salue le travail mais il est un peu d’accord avec Marianne.

On retrouve Monica, Golden Buzzer de Jérémy Ferrari. Pour Sugar Sammy, ce n’est pas au niveau d’une demi-finale. Marianne dit que c’était sa plus belle prestation et elle ne voit pas pourquoi elle n’irait pas en finale !

Place à Marceau Bidal. Hélène le félicite tandis que Sugar Sammy souligne sa singularité. Eric a adoré l’histoire.

Et enfin, on termine avec Cobalt. Sugar Sammy trouve que ce soir il ne les a pas surpris.

Et les finalistes sont…

Il est l’heure des délibérations ! Le jury a 9 places à attribuer pour la finale. Sont qualifiés aux côtés de Markobi (Platinium Buzzer) : The Crows, Danaé et Wilder, Marceau Bidal, Antoine Donneaux, Titos Tsaï, Marie-José et Jason, Mega Unity, Les Soignant.e.s et David Corriveau !

La France a un Incroyable Talent du 19 décembre 2023, le replay

Si vous avez manqué cette soirée, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay sur 6play. Et rendez-vous ce vendredi 22 décembre pour la grande finale !