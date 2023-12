La meilleure boulangerie de France : nouvelle saison dès le 8 janvier 2024

Publicité





La meilleure boulangerie de France saison 2024 – La saison 11 inédite de « La meilleure boulangerie de France » arrive sur M6 à partir du lundi 8 janvier 2024, chaque soir à 18h30 du lundi au vendredi.





Pour cette nouvelle saison, Bruno Cormerais et Noëmie Honiat accueillent le chef Michel Sarran.







Tous les trois seront à la recherche de LA meilleure boulangerie de France. Ce nouveau trio sera bluffé par les produits boulangers présentés, mais attention, le jury exigera des artisans-boulangers des produits très créatifs aussi alléchants que succulents !

Au programme de la nouvelle saison

Comme une Madeleine de Proust, La Meilleure Boulangerie repart sur les routes de France pour un nouveau voyage gourmand au cœur des régions françaises : de la route des châteaux de la Loire à celle des vignobles bourguignons et alsaciens, des côtes bretonnes aux falaises normandes, depuis les sommets et les lacs des Alpes jusqu’aux merveilles de la côte d’Azur.



Cerise sur le gâteau, pour cette 11e saison, Bruno Cormerais et Noëmie Honiat accueillent le chef étoilé toulousain, Michel Sarran. Tous les trois seront à la recherche de LA meilleure boulangerie de France.

Ce nouveau trio sera bluffé par les produits boulangers présentés jusqu’à en rester baba ! Mais attention, pas question de se laisser rouler dans la farine, notre jury exigera des artisans-boulangers des produits très créatifs aussi alléchants que succulents !

Alors, quelle boulangerie éblouira notre jury et remportera le titre de “Meilleure boulangerie de France” ?

LA CRÈME DE LA CRÈME DES BOULANGERS PÂTISSIERS DU PAYS

Pour être sacrés “Meilleure Boulangerie de France”, les boulangers-pâtissiers devront mettre les bouchées doubles pour impressionner nos 3 jurés.

Chaque jour, deux boulangeries seront en duel sur 4 épreuves :

✔ La boutique : quelles seront les premières impressions de notre jury lors de la découverte de la boulangerie ?

✔ Le produit fétiche : quel est le produit-phare de la boutique, et qui la représentera le mieux lors de ce concours ?

✔ Le pain signature : celui dont le boulanger est le plus fier, et qui lui permettra de montrer au jury toute l’étendue de son savoir-faire !

✔ Enfin, Le défi du jury, qui obligera nos boulangers à sortir de leur zone de confort et à être ultra-créatifs :

✔ L’intégration d’un produit imposé : pour le choisir, Bruno Cormerais partira à la rencontre de producteurs de la région (agriculteurs, pêcheurs, cultivateurs, etc.)

✔ L’accord parfait salé : nos boulangers devront créer LE produit qui s’accordera parfaitement avec le plat salé que cuisinera notre chef étoilé Michel Sarran.

✔ L’accord parfait sucré : Noëmie Honiat lancera un défi à nos boulangers autour d’une de ses délicieuses recettes sucrées.