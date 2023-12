Zone Interdite du 10 décembre : sommaire du numéro ce soir sur M6

Publicité





Zone Interdite du 10 décembre 2023 – Ophélie Meunier vous donne rendez-vous ce dimanche soir sur M6 avec un nouveau numéro du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir face au rugby, il s'agit d'une rediffusion avec pour thème « Nouveaux aventuriers du made in France : ils relancent des usines chez nous ».





Rendez-vous dès 21h10 sur M6







Zone Interdite du 10 décembre « Nouveaux aventuriers du made in France : ils relancent des usines chez nous »

C’est un renversement inédit : depuis quatre ans, on compte plus d’ouvertures que de fermetures d’usines en France ! Après quarante ans de délocalisation qui ont transformé nos régions en friches industrielles, des entrepreneurs audacieux osent, sur tout le territoire, relever le défi du Made in France. Vêtements, électroménagers et même nouvelles filières ultra-innovantes, des usines sortent de terre. Et des savoir-faire renaissent.

La réindustrialisation est en marche avec, à la clé, des milliers d’emplois. Qui sont ceux qui font ce pari et quels challenges doivent-ils surmonter ? Pendant un an, nous avons suivi les nouveaux aventuriers du made in France.

À Florac (Lozère), Myriam et Julien ont tout plaqué pour sauver de la faillite le plus ancien fabricant de jeans français : l’atelier Tuffery. Cette affaire de famille, lancée par les ancêtres de Julien il y a cent-trente ans, périclitait à cause de la concurrence des marques américaines, puis de la « fast fashion ». Le couple a beau être déterminé, relancer une production française de jeans n’a rien de simple ! Julien arpente la région à la recherche de matières premières locales. Mais son plus gros challenge, c’est le recrutement. Dans la région, plus personne ne sait confectionner un jean. Comment va-t-il attirer de nouveaux talents ?

À Amiens, dans la Somme, de nombreuses usines ont fermé ces dernières années comme l’emblématique site Whirlpool, laissant des centaines d’ouvriers sur le carreau. Thierry est l’un d’entre eux. Mais après plusieurs années de chômage, il vient d’avoir une opportunité inespérée : un CDI dans la plus grande ferme verticale d’Europe. Il va débuter une toute nouvelle carrière dans l’élevage d’insectes ! C’est étonnant mais cette filière est en plein essor et le monde entier nous l’envie. L’ambition des patrons d’Ynsect est énorme : nourrir demain une partie de la planète grâce à des scarabées.

En Vendée, Antoine et Nicolas sont deux ingénieurs bien décidés à révolutionner le marché de l’électroménager. Alors que nos lave-linges et nos cuisinières sont en grande majorité fabriqués à l’étranger, ces deux Géo Trouvetou sont convaincus qu’il y a tout le savoir-faire pour produire chez nous ! Ils ont connu un premier succès avec un appareil design et pratique : un mini lave-vaisselle. Prochaine étape : un mini four multifonctions. Mais pour rentabiliser leurs investissements, ils doivent impérativement séduire des clients étrangers. Ils ciblent le Japon.

Pour faire vivre la production française, certains doivent sans cesse se battre et s’adapter. C’est le cas du mythique fabricant de meubles Gautier. Avec soixante-quinze magasins en France, cette entreprise familiale lutte tous les jours contre la déferlante de meubles importés. David, le patron, est sur tous les fronts. Pour limiter les coûts de production, il innove et va désormais chercher du bois dans les déchetteries ! De quoi éviter la déforestation et trouver une matière première peu chère.

Extrait vidéo de Zone Interdite du 10 décembre



« Nouveaux aventuriers du made in France : ils relancent des usines chez nous », c'est ce soir dans « Zone Interdite » dès 21h10 sur M6.