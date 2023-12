Miss France 2024 : Eve Gilles vivement critiquée, elle répond (VIDÉO)

Publicité





Eve Gilles, alias Miss Nord-Pas-de-Calais, a été couronnée Miss France 2024 samedi soir à Dijon. Mais depuis son élection et alors que les téléspectateurs avaient choisi Miss Guyane (voir notre article), Eve Gilles reçoit de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux.





Miss France 2024 a répondu aux critiques, notamment sur son physique, dans une longue interview pour le Parisien.







« Pendant l’aventure, suite à la diffusion des photos en maillots de bain, c’est vrai que j’ai reçu une vague de body-shaming. Dès que je regardais les commentaires je voyais qu’il y avait beaucoup plus de commentaires qui critiquaient mon physique… Le fait que je n’ai pas de formes, je suis mince, etc. Qu’on me critique sur mes cheveux ça ne me dérangeait pas parce que mes cheveux je peux les changer, je les ai choisis, mais mon corps je ne le choix pas ! » a déclaré Eve Gilles, Miss France 2024, au lendemain de son élection.

« Je ne comprends pas que l’on puisse critiquer quelque chose dont la personne n’a pas le choix. » a-t-elle poursuivi.



