« Répercussions » : le téléfilm inédit ce soir sur France 2 (6 décembre 2023)

Publicité





« Répercussions » c’est le téléfilm inédit diffusé ce mercredi soir sur France 2. Un téléfilm réalisé par





A voir ou revoir dès 21h10 ou avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Publicité





« Répercussions » : histoire, résumé

Un groupe d’amis voient leurs vies bouleversées quand l’un des leurs meurt sur la route après une soirée d’anniversaire bien arrosée.

Salomé, sa veuve, absente à la soirée, tombe des nues quand on lui apprend que Sébastien, si prudent au volant d’habitude, a été retrouvé avec plus de deux grammes d’alcool dans le sang. Elle veut comprendre. Que s’est-il passé cette nuit-là ? Que peut-elle dire de la mort de son père à Léo, leur petit garçon ? Paul, Julie, Ethan, leurs amis, n’ont-ils pas vu qu’il avait trop bu ? Si oui, pourquoi l’auraient-ils laissé prendre le volant ? Ont-ils quelque chose à voir avec la mort de Seb ? Salomé n’a pas d’autre choix que de porter plainte et créer ainsi une onde de choc qui aura des répercussions sur leur amitié de toujours.



Publicité





Interprètes et personnages

Avec Marie Denarnaud (Salomé), David Kammenos (Paul), Sophie de Fürst (Julie), Lannick Gautry (Ethan), Charlie Dupont (Sébastien), Mark Grosy (Juge Eric Colville), Jérémie Barrière (Corentin) et Maxime Attard (Léo)