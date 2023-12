Star Academy : après sa nomination, Axel accuse les profs et s’en prend à Pierre (VIDÉO)

Publicité





Cette semaine dans la Star Academy, Michaël Goldman et les professeurs ont choisi de nominer Axel, Candice et Margot. C’est la première nomination d’Axel, qui était déjà passé tout près la semaine dernière. Et on peut dire que l’académicien l’a très mal pris !





En effet, alors que les professeurs ont nommés Axel pour le faire sortir de sa zone de confort, il a très mal réagi mercredi soir.







Ainsi, Axel a expliqué ne pas comprendre sa nomination alors que selon lui, Pierre et Julien ont chanté faux sur leurs évaluations et méritaient plus la nomination que lui ! Et au moment de retrouver le directeur dans son bureau, il lui a demandé pourquoi il était nommé et pas Pierre ni Julien…

Axel a également affirmé que Pierre n’avait « aucune technique vocale » et que si Julien était premier du classement cette semaine, il ferait un scandale ! Il est allé jusqu’à accuser les professeurs de faire du favoritisme avec Pierre.



« Les profs ils ont beau dire ce qu’ils veulent, Pierre il n’a pas fait une bonne presta et ils ne sont pas du tout honnêtes en disant qu’il n’a pas fait de faussetés ! Il a fait des faussetés et il n’a pas joué ! » a déclaré Axel à Candice en regardant le tableau des appréciations des professeurs après les évaluations.

« Pierre c’était la moins bonne de toutes les évals ! Ils se trompaient dans les paroles, il a dit des phrases qui n’ont aucun sens, (…) il a fait des fausses notes (…) et on lui dit c’est parfait. Moi je fais aucune erreur d’anglais, je fais aucune fausseté et on me dit que j’en ai fait »

Des propos qui ne passent pas auprès du public, les internautes trouvant Axel prétentieux et de mauvaise foiDe son côté, Marlène a pris Axel à part pour lui parler. Et l’académicien a versé quelques larmes. Des images à voir dans la quotidienne de ce soir sur TF1.

VIDÉO Axel accuse les profs de favoritisme et s’en prend à Pierre

axel est en boucle sur pierre c’est une singerie ? pauvre candice qui essaie de trouver des arguments. c’est réel pierre il a un beau grain de voix et ça arrive de faire quelques erreurs, ça ne mérite pas une nomination tout droit réservé à TF1 #staracademylelive #staracademy pic.twitter.com/lQ8OW6j9H7 — aissata (@aissabth) December 6, 2023

