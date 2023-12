Star Academy estimations : Victorien et Candice loin devant Djébril (SONDAGE)

Publicité





Star Academy 2023 estimations nominations 4 sondage – Nouvelles estimations de notre sondage Star Academy 2023 alors que cette semaine, Candice, Djébril et Victorien sont nominés et donc soumis aux votes du public. Demain soir, l’un d’eux sera éliminé et ne rentrera pas au château !





Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, c’est Victorien qui est toujours en tête.







Il compte toujours 41% des votes de notre sondage et il est suivi de près par Candice, qui est à 36% des votes de notre sondage ! Entre les deux académiciens c’est très serré et rien ne semble joué ! Mais Djébril compte beaucoup de retard, il n’est actuellement qu’à 23%.

Rappelons que demain soir à l’issue du prime, l’un des trois nommés sera sauvé par le public. Les académiciens voteront ensuite parmi les deux autres et choisiront qui rentrera avec eux au château pour une semaine supplémentaire.



Qui doit rester ? Qui doit partir ? A vous de décider qui vous voulez voir rester en votant pour votre académicien préféré, et continuez de nous donner votre avis en répondant à notre sondage. Evidemment notre sondage n’a qu’un titre informatif, seuls vos votes comptes !

Star Academy 2023 sondage des nominations de la semaine 4

Rendez-vous à 17h25 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.