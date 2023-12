Star Academy du 28 décembre 2023 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du jeudi 28 décembre 2023 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de mercredi pour les élèves au château. La journée débute avec le cours de sport de coach Joe.





Djébril avoue à Joe qu’il manque de motivation à cause du stress, il n’est jamais content de ses prestations. Et Candice avoue avoir l’impression que ce qu’elle fait ne sert à rien. Place au cours, et après Julien essaie de rebooster Djébril.







Publicité





Les élèves enchainent avec le cours de chant d’Adeline. Un cours qui rebooste Djébril.

Il est ensuite l’heure du cours de danse de Malika. Elle leur fait travailler le disco en vue du prime spécial 31 de samedi. Les élèves se donnent à fond, Julien ressort de très bonne humeur ! Et Djébril pense aux nominations.



Publicité





Michaël Goldman arrive justement pour les nominations. Il annonce qu’il a adoré les évals et a mis de très bonnes notes. Et cette semaine, c’est Candice et Djébril qui sont nommés. Djébril rigole alors que Candice est abattue et pleure. Les élèves décident de faire un câlin collectif !

Djébril retrouve Michaël dans son bureau. Il avoue qu’il s’y attendait et il ne se trouve pas à la hauteur. Michaël lui annonce qu’il va chanter « Diamonds » de Rihanna. Candice enchaine, elle a l’impression de se battre pour rien et elle est déçue. Michaël lui dit de continuer à se battre ! Il lui annonce qu’elle va chanter « Divine Idylle » de Vanessa Paradis.

Djébril appelle sa soeur et lui reproche le choix de la chanson des évaluations, elle est désolée.

Axel et Djébril imitent Marlène et Lucie avant que les répétitrices arrivent. Elles arrivent ensuite pour les annonces des chansons du prime ! Retrouvez la liste complète des chansons et attributions du prime ici.

Place ensuite aux répétitions pour le prime. Candice appelle ensuite sa soeur, qui lui dit de ne pas se plaindre. Elle le prend mal et Julien la réconforte.

A LIRE AUSSI : Star Academy estimations : Djébril creuse l’écart sur Candice ! (SONDAGE)

Qui doit rester au château ? Candice Djébril Résultats Vote

VIDÉO Star Academy, le replay de la quotidienne du 28 décembre

Rendez-vous demain à 17h25 pour la quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.