C à vous du 5 décembre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 5 décembre 2023, invités et sommaire – Ce mardi soir sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 📌 Crépol : les nouvelles révélations. On en parle avec Vincent Gautronneau, journaliste au service police/justice du journal “Le Parisien”

🔵 📌 Européennes : la nouvelle liste portée par le patron des chasseurs inquiète. Willy Schraen, président de la Fédération nationale des chasseurs, tête de la liste “L’Alliance Rurale” aux élections européennesEuropéennes : la nouvelle liste portée par le patron des chasseurs inquiète. Willy Schraen, président de la Fédération nationale des chasseurs, tête de la liste “L’Alliance Rurale” aux élections européennes est l’invité de C à vous



Publicité





🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Mohand Souiki, chef du restaurant “La Maison Dorée” à Saint-Étienne (Loire)

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Basile Boli & Éric Di Méco pour le film “À jamais les premiers” réalisé par Samyr Hamoudi, en salle le 13 décembre

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Timothée Chalamet & Paul King, pour le film “Wonka”, en salle le 13 décembre

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 5 décembre 2023 à 19h sur France 5.