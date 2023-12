Demain nous appartient du 13 décembre : Diego prêt à sauver la vie de Bastien mais... (résumé + vidéo épisode 1577 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 13 décembre 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 1577 de DNA – Benjamin est convoqué au commissariat et il risque gros dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ».

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1











Demain nous appartient du 13 décembre 2023 – résumé de l’épisode 1577

Au réveil à Sète, Diego se prépare pour son intervention cruciale. Il appréhende un peu le prélèvement de moelle osseuse mais Alex et Chloé font tout pour le rassurer.

Pendant ce temps, à l’hôpital, le jeune malade se prépare mentalement pour la chirurgie qui pourrait changer sa vie. Cependant, Marianne détient une nouvelle préoccupante : elle annonce à Benjamin que comme Diego est mineur, il faut une autorisation parental pour pouvoir pratique l’intervention. Or, ni Chloé ni Alex ne l’ont ! La greffe, pourra-t-elle finalement se dérouler ?

Marianne tire parti de ses contacts, malgré le mécontentement de Renaud… Une rencontre inattendue se produit au marché de Noël, tandis que Victor engage solennellement sa parole envers Timothée.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Soraya va faire libérer… (vidéo épisode du 15 décembre)

VIDÉO Demain nous appartient du 13 décembre 2023 – premières minutes de l'épisode



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.



Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.