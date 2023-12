Star Academy : quels artistes et quels ancien élèves pour le prime spécial nostalgie du 23 décembre ?

Publicité





Star Academy, qui sont les invités du 8ème prime du 23 décembre 2023 ? – A deux jours du prochain prime de la Star Academy 2023, on connait enfin les noms des invités du prime spécial nostalgie !

Cette semaine, peu d’artistes au programme mais plusieurs anciens académiciens emblématiques des saisons précédentes !











Ainsi, cette semaine, les élèves chanteront en présence de Serge Lama, Yvan Cassar, et Hélène Segara, mais aussi d’anciens académiciens : Mario Barravecchia (saison 1), Emma Daumas (saison 2), Aurélie Konaté (saison 2), Houcine (saison 4), et Michal (saison 3).

Rappel de la liste des chansons du prime du 23 décembre

– Julien reprendra « Sur ma vie » de Johnny Hallyday, avec l’hologramme du chanteur

– Julien et Candice chanteront en duo « Paroles, Paroles » d’Alain Delon et Dalida

– « Ainsi sois je » de Mylène Farmer

– « Lettre à France » de Michel Polnareff

– « Il y a trop de gens qui t’aiment » d’Hélène Ségara

– « Je suis malade » de Serge Lama

– « D’aventures en aventures » de Serge Lama

– « Et maintenant » de Gilbert Bécaud

Chansons de Noël :

– Collégiale sur « All I Want for Christmas »

– Collégiale sur « Noël ensemble »

– « Petit papa Noël » de Tino Rossi

– « Rockin’ Around the Christmas Tree » de Brenda Lee



Rendez-vous demain à 17h25 sur TF1 pour suivre la quotidienne de la Star Academy 2023. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.