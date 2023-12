Star Academy : Clara répond aux critiques sur Axel (VIDÉO)

Publicité





Parmi les élèves de la Star Academy 2023, Axel est vivement critiqué depuis plusieurs semaines. En cause, des images qu’on a pu voir de l’académicien sur le flux live. Quand il a été nominé pour la première fois, Axel a vivement critiqué Pierre et Julien dans leur dos, ainsi que les professeurs.





Mais aujourd’hui dans un live sur les réseaux sociaux, Marie-Maud, Clara et Louis ont défendu Axel.







Publicité





« C’est incompréhensible » a déclaré Marie-Maud au sujet des critiques sur Axel, avant que Clara prenne sa défense.

« Pour nous, Axel c’est la personne la plus attentionnée du château. N’oubliez pas que c’est un condensé ce que vous voyez à la télé, on ne peut pas tout vous montrer ! Axel pour le coup nous on le connait vraiment et c’est une personne qui est extraordinaire » a expliqué Clara.



Publicité





A chacun donc de se faire son opinion mais les académiciens éliminés ont tenu à s’expliquer.

VIDÉO Clara et Marie-Maud prennent la défense d’Axel

Les haters vous avez entendu, vous qui vivez seulement à travers l'émission adéverser vôtre haine surAxel, réfléchissez avant d'ouvrir vôtre gueule. Voici des gens qui le composent. La prod manipule les images pour le buzz #StarAcademyLive #Staracademy pic.twitter.com/DM6iyKkJoQ — Skyline (@Foussen96751030) December 21, 2023

A LIRE AUSSI : Star Academy : quels artistes et quels ancien élèves pour le prime spécial nostalgie du 23 décembre ?