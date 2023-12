Un si grand soleil spoiler : le souvenir bouleversant de Yann (vidéo épisode du 6 décembre)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode du 6 décembre 2023 – Yann n’a pas tout dit à Johanna au sujet de sa femme dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, non seulement Pierre lui a enlevé Alex, sa femme, mais également son enfant !

En effet, au moment du drame, la femme de Yann était enceinte.











Dans quelques jours, Yann est sur sa tombe et il se remémore le moment où il a demandé à Alex si elle était d’accord pour qu’ils aient un enfant… Il lui avait dit qu’il voulait être lié à elle toute sa vie. Yann et Alex étaient plus heureux que jamais !

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1290 du 6 décembre 2023



