« Les rencontres du Papotin » avec Christiane Taubira ce soir sur France 2 (2 décembre)

« Les rencontres du Papotin » du 2 décembre 2023 – Nouveau numéro inédit des « Rencontres du Papotin » ce samedi soir sur France 2. Après Gilles Lellouche, Camille Cottin, Julien Doré, Emmanuel Macron, Virginie Efira, Josiane Balasko, Angèle, Thomas Pesquet, Jonathan Cohen, Juliette Armanet, Dany Boon, France 2 propose une nouvelle saison des Rencontres du Papotin. Pour cette quatrième émission de la rentrée, retrouvez les journalistes atypiques pour une interview sans filtre de Christiane Taubira.





A suivre dès 20h30 sur France 2 mais aussi sur france.tv







« Les rencontres du Papotin » du 2 décembre 2023 : Christiane Taubira face à la rédaction du Papotin

Pour cette nouvelle émission, les journalistes de la rédaction du Papotin ont rencontré la femme politique française Christiane Taubira. L’ancienne garde des Sceaux a abordé avec franchise son rôle de mère, ses motivations pour l’engagement politique mais aussi son goût prononcé pour la poésie. Sa rencontre avec cette rédaction a été franche, joyeuse mais surtout atypique.

Les rencontres du Papotin, rappel du principe

Ce nouveau magazine d’interviews atypiques proposé par Éric Toledano et Olivier Nakache, réalisé par Henri Poulain, reprend l’ADN du journal Le Papotin, dont la rédaction (40 à 50 jeunes) est composée de journalistes, non professionnels, porteurs de troubles du spectre autistique. Dans chaque émission, une personnalité singulière est interviewée sans filtre et sans animateur vedette. Lors de cette rencontre, les règles du jeu sont simples : « On peut tout dire au Papotin, mais, surtout, tout peut arriver ! »



Extrait vidéo

📅Nouveau rendez-vous ce samedi 2 décembre à 20h30 sur France 2, pour un nouvel épisode des Rencontres du Papotin avec Christiane Taubira !#LesRencontresDuPapotin #LePapotin pic.twitter.com/LUBQmOjI35 — Le Papotin (@JournalPapotin) November 29, 2023

Les rencontres du Papotin, un rendez-vous à retrouver régulièrement sur France 2, le samedi à 20h30.