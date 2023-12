« Une carte d’amour pour Noël » : votre téléfilm de Noël ce 21 décembre sur TF1 (histoire, interprètes, vidéo)

Publicité





« Une carte d’amour pour Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 21 décembre 2023 – Ce jeudi après-midi sur TF1, c’est un nouveau téléfilm de Noël qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Une carte d’amour pour Noël ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Une carte d’amour pour Noël » : l’histoire, le casting

En visite dans sa ville natale pour Noël, Nicky retrouve chez ses parents une carte de vœux d’un admirateur secret datant de son adolescence. Avec l’aide de sa meilleure amie Simone, elle tente de retrouver cet admirateur afin de le remercier. Elle rencontrera l’amour par la même occasion…

Avec : Alison Sweeney (Nicky Beaton), Brennan Elliott (Derrick Marshall), Erica Durance (Simone Cole), Michael Karl Richards (Jeremy Winters)



VIDÉO Une carte d’amour pour Noël, la bande-annonce

Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Deux stars pour Noël ».

« Deux stars pour Noël » : l’histoire et le casting

Melissa Merry et Brian Bright sont les animateurs de “Aujourd’hui avec Bright et Merry”, l’émission du matin la plus regardée des Etats-Unis. Apparemment inséparables à l’antenne, ils passent pourtant le plus clair de leur temps à se chicaner. Brian a demandé à quitter l’émission mais avant, il devra passer une semaine à Mistletoe avec Melissa pour couvrir les festivités de Noël de la ville. Une fois Noël passé, il partira à Cancun avec sa petite amie Christy. Brian a horreur de Noël mais pourtant, au cours de cette semaine, Melissa va lui faire découvrir les joies des traditions de Noël et lui fera ouvrir les yeux sur les sentiments qu’il éprouve réellement pour elle.

Avec : Alison Sweeney (Melissa Merry), Marc Blucas (Brian Bright), Nicole Oliver (Jennifer), Matthew James Dowden (James)