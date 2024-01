50mn Inside du 13 janvier : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50mn Inside du 13 janvier 2024, sommaire et reportages – Ce samedi et comme chaque week-end sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 17h50 sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







50mn Inside du 13 janvier 2024, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

🙏 À la Une – Alain Delon, une guerre d’amour

📸 Phénomène – Stars et Paparazzi : clap de fin ?



💁‍♀️ Portrait – Michèle Bernier

« Elle m’a vu débuter. C’est quelque chose que j’aurais au moins partagé avec elle »

🎤 Story – Pascal Obispo, celui qui voulait être aimé

50mn Inside du 13 janvier 2024, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🎰 Doc – Ces Français qui se disent « oui » à Las Vegas !

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 17h50 sur TF1.