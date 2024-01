Alain-Fabien Delon répond à Anouchka Delon et diffuse un enregistrement de sa soeur

Publicité





Anouchka Delon, la fille d’Alain Delon, s’est exprimé dimanche soir dans le journal de 20h de TF1, pour répondre aux accusations de son frère Anthony Delon, qui lui reproche notamment d’avoir caché des infos sur la santé de leur père âgé de 88 ans et d’avoir voulu l’emmener en Suisse pour des raisons fiscales.





Rapidement après son interview, Alain-Fabien Delon, le frère d’Anouchka et Anthony, est sorti du silence sur son compte du réseau social Instagram.







Publicité





Il a pris le parti d’Anthony Delon en attaque sa soeur et en diffusant un enregistrement d’Anouchka avec Alain Delon. Un enregistrement fait sans que sa soeur ne soit au courant.

« Tu as ouvert la boite de Pandore. Vendredi soir 21h30. Papa et moi dinons. « Bodyguard » entre dans la cuisine pour me dire que ma sœur arrivait deux minutes après. Le stresse m’envahit, en voyant la voiture avec son chauffeur passer le portail. Le jour d’avant elle était venu réveiller papa dans son lit médicalisé après être revenu en trombe du « Fouquet’s » (normal quand on est Présidente), avec le Paris Match en main. Pour repartir 2 heures après mais le mal était fait. » a écrit Alain-Fabien Delon.



Publicité





« Pourquoi vouloir lui balancer ses mots et ce venin avant de dormir, lui mettre toute cette négativité en tête? Bref, avant qu’elle n’arrive dans la cuisine, j’ai mis mon téléphone dans une serviette (en prenant soin d’activer l’enregistrement vocal). (…) Vers 22:30 je me suis absenté pour fumer une cigarette. 2 secondes après avoir fermé la porte, voila ce qui s’est dit… » a-t-il poursuivi, diffusant l’enregistrement.

« Je suis fatiguée papa, je suis énervée ce soir avec tout ce qui passe. Moi on est entrain de m’enterrer et toi on est entrain de te prendre pour un débile ! (…) Il faut que tu te méfies surtout. Je passe pour une fille qui manipule son père. Bah ouai papa, il va falloir dire un truc. Parce que là le piège il va se refermer sur toi » peut-on entendre.

Anthony Delon a quant à lui reposté cet enregistrement, affirmant que « les masques tombent enfin ».