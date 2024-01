C à vous du 15 janvier 2024 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 15 janvier 2024, invités et sommaire – Ce lundi soir et pour bien lancer la semaine sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





🔵 📌 Européennes, remaniement… Raphael Glucksmann, député européen Place publique, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Cyclone Belal, la Réunion en alerte rouge. On en parle avec Sébastien Folin, producteur et réalisateur réunionnais



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Flora Mikula, cheffe de l’Alpes Hôtel du Pralong à Courchevel

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Sylvain Tesson pour son livre “Avec les fées”, paru le 10 janvier

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Sara Giraudeau pour la pièce de théâtre “Le syndrome de l’oiseau”, du 23 janvier au 20 avril 2024 au Théâtre du Petit Saint-Martin à Paris; et Fred Musa pour “Planète Rap”, tous les jeudis à 21h sur Culturebox

