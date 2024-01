Star Academy du 15 janvier 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du lundi 15 janvier 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de dimanche pour les élèves demi-finalistes. Une journée qui a débuté par un brunch.





Hoshi arrive ensuite avec Cécile pour le Débrief. Cécile commence avec une pensée pour Lénie après son élimination, tout le monde lui envoie plein d’amour. Cécile félicite les élèves pour ce prime, où ils ont passé un cap.







Pour la presta de Julien sur « La quête », Cécile et Hoshi ont encore les larmes aux yeux, Héléna avoue avoir des frissons. Julien dit que c’est la presta la plus intense qu’il ait fait, il était vidé après. Hoshi a eu l’impression que la chanson était faite pour lui. Et Cécile a trouvé l’émotion très juste, elle trouve qu’il est sur un chemin incroyable.

Pour son duo avec Héléna, Hoshi affirme que c’est l’un des plus beaux duos qu’elle ait fait ! Cécile a senti le coeur d’Héléna, elle a trouvé ça très beau.



Pour son duo avec MC Solaar, Pierre est content. Hoshi les a trouvés en osmose, Cécile le félicite.

Place ensuite au solo d’Héléna sur « Memory ». Elle avoue qu’elle trouve que c’est mieux que ce qu’elle pensait. Elle s’était mis une énorme pression. Cécile note un petit soucis de rythmique et demande à Pierre de l’aider cette semaine. Mais elle note ses énormes progrès et la félicite.

Cécile félicite Pierre pour sa performance sur « Pour que tu m’aimes encore » et Hoshi avoue avoir redécouvert le texte.

Pour la battle sur « Je vais t’aimer », Hoshi est super émue elle a trouvé que c’était magnifique.

Cécile a trouvé le prime très beau et finit en annonçant son coup de coeur. Il va à… Julien ! Il va donc pouvoir aller dans la salle du public. Elle leur annonce ensuite qu’il y aura encore des évaluations, Michaël viendra tout leur expliquer.

Hoshi reste avec les académiciens, ils lui font visiter le château. Après son départ, Michaël arrive pour annoncer le programme de la semaine. Axel et Julien passeront une évaluation mercredi avec une épreuve de théâtre sur un sujet qu’ils auront la veille avec une scène à écrire, ensuite une évaluation de danse, et une évaluation de chant sur une chanson au choix dédiée à une personne rencontrée pendant l’aventure (élève, prof, artiste).

Héléna et Pierre ne resteront pas sans rien faire. Mardi ils auront une grande audition avec la chanson qu’ils rêvent de faire sur un prime et une direction artistique pour en faire un tableau. Le meilleur des deux aura son tableau sur le prime ! Pierre est un peu perdu mais Héléna a déjà une idée. Elle veut faire un tableau chanté / dansé, elle est inspirée.

Julien pense chanter pour Lucie mais Pierre a pensé qu’il devrait le faire pour Candice. Tout le monde se met à réfléchir.

Héléna appelle sa maman. Brigitte veut qu’elle dise à Pierre qu’il lui a fait le plus beau des cadeaux, elle est très contente. Héléna va parler à Pierre, qui a peur de la réaction de Brigitte. Mais Héléna lui dit selon Brigitte personne ne lui en veut, leurs voix vont très bien ensemble. Pierre est soulagé et super content !

Julien se rend dans la salle du public. Il répond aux questions et confie que sa plus belle rencontre au château, c’était Candice. Il dit ne pas avoir peur de perdre face à Axel. Il explique qu’ils feront un beau prime.

