C à vous du 16 janvier 2024 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 16 janvier 2024, invités et sommaire – Ce mardi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 📌 Remaniement, prix de l’électricité, inflation… Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Hamas/Israël : après plus de 100 jours de guerre à Gaza, le témoignage de Noam Ohana, réserviste de Tsahal, dans C à vous



Publicité





🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Flora Mikula, cheffe de l’Alpes Hôtel du Pralong à Courchevel

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Bruno Solo pour la série fiction “Tout cela je te le donnerai” diffusée à partir du 7 février à 21h10 sur France 2

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Josiane Balasko et Mélanie Thierry pour le film “Captives” en salle le 24 janvier; Christophe Conte pour le documentaire “Le château d’Hérouville” diffusé vendredi à 23h sur France 5

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 16 janvier 2024 à 19h sur France 5.