C à vous du 8 janvier 2024 : invités et sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 8 janvier 2024, invités et sommaire – Ce lundi soir sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine est de retour et vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Remaniement : Elisabeth Borne sur un siège éjectable ? L’analyse de Brice Teinturier, directeur général délégué d’Ipsos

🔵 📌 Météo : une vague de froid déferle sur la France. On en parle avec Laurent Romejko, journaliste météo France 3



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Charles Coulombeau, chef étoilé propriétaire de la “Maison dans le Parc” à Nancy

🔵 🎵 Dans le live de C à vous : Pierre de Maere présente son album avec un live sur la scène de C à vous

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Manu Payet pour le spectacle “Emmanuel 2” actuellement en tournée dans toute la France, et Audrey Tautou pour la pièce de théâtre “La vie de Charlotte Salomon”, du 19 au 25 janvier à la Seine Musicale

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 8 janvier 2024 à 19h sur France 5.