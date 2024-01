C dans l’air du 15 janvier 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 15 janvier 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 15 janvier 2024 : le sommaire

⚫️ Aurélie Filippetti, directrice des affaires culturelles à la mairie de Paris, ex-ministre de la Culture, sera ce soir l’invitée de Caroline Roux.

La composition du gouvernement dirigé par Gabriel Attal a été dévoilée le jeudi 11 janvier par le secrétaire général de l’Élysée. Plusieurs membres influents de l’équipe précédente conservent leurs postes, dont Gérald Darmanin à l’intérieur, Bruno Le Maire à l’économie, Éric Dupond-Moretti à la justice, et Sébastien Lecornu aux armées.

Une surprise générale a émergé avec la nomination de Rachida Dati en tant que ministre de la Culture, marquant le retour inattendu de cette figure des Républicains au sein du gouvernement.

Cependant, la nomination d’Amélie Oudéa-Castéra en tant que nouvelle ministre de l’Éducation et des sports a suscité une polémique immédiate. Le jour suivant sa prise de fonction, en présence de Gabriel Attal, la nouvelle responsable de l’Éducation nationale a justifié sa décision de scolariser ses enfants dans une école privée, plus précisément au collège et au lycée Stanislas.

⬛ Trump est-il inarrêtable ?

La course présidentielle américaine a officiellement débuté avec le caucus républicain de l’Iowa, malgré des conditions météorologiques difficiles. Donald Trump, favori des sondages, cherche à consolider sa position face à Ron DeSantis et Nikki Haley, ses principaux rivaux. Ce scrutin revêt une importance particulière, étant le premier où Trump est confronté au verdict des électeurs depuis son départ de la Maison Blanche, avec l’objectif de distancer ses concurrents.

Côté démocrate, le caucus se déroule séparément cette fois, sans l’utilisation du mode de scrutin jugé inégalitaire. Les électeurs peuvent voter par correspondance, et le résultat sera annoncé le 5 mars lors du « Super Tuesday ». Joe Biden est le seul candidat sérieux à l’investiture, laissant présager un possible duel avec Trump en novembre.

Malgré les ennuis judiciaires et les obstacles à sa candidature, Trump domine actuellement les sondages, notamment dans les États pivotaux. Son leadership suscite des inquiétudes internationales, avec des répercussions potentielles sur le Proche-Orient, l’Asie, l’Europe, en particulier sur des questions sensibles comme l’Ukraine et l’OTAN.

Le ton de la campagne s’est durci, avec Trump attaquant violemment Biden et alimentant des scénarios apocalyptiques en cas de réélection. Les interrogations persistent sur la possible réapparition d’un duel Trump-Biden en novembre, malgré les divers obstacles sur la route de Trump.

Des questions cruciales émergent : Quel impact le caucus de l’Iowa aura-t-il sur la course à la Maison Blanche ? Nikki Haley peut-elle surprendre dans la primaire républicaine ? La Cour suprême sera-t-elle le décideur du destin de Trump en 2024 ? Pourquoi ce scrutin suscite-t-il des inquiétudes à l’international ? Une éventuelle victoire de Trump en 2024 est-elle à craindre dans le monde entier ?



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce lundi 15 janvier 2024 à 17h40 sur France 5.