C dans l’air du 22 janvier 2024 : les invités et le sommaire

C dans l'air du 22 janvier 2024, invités et sommaire













C dans l’air du 22 janvier 2024 : le sommaire

⚫ Quentin Le Guillous, exploitant céréalier dans l’Eure-et-Loir et membre du syndicat des Jeunes Agriculteurs, sera présent ce soir dans l’émission animée par Caroline Roux. Il abordera les motifs de mécontentement des agriculteurs en France et en Europe.

⬛ Electricité, agriculteurs… les colères grondent

Les Français recevront une mauvaise nouvelle le 1er février 2024, avec la confirmation par le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, de l’augmentation des tarifs d’électricité. Cette hausse sera de 9,8 % pour les tarifs heures pleines / heures creuses et de 8,6 % pour les tarifs de base. Le ministre a justifié cette décision difficile en soulignant la nécessité d’assurer des investissements dans de nouvelles capacités de production électrique et de sortir définitivement du « quoi qu’il en coûte ».

Cette annonce intervient après une série d’augmentations des tarifs au cours des deux dernières années, avec des hausses de +10 % en février 2022, +19 % un an plus tard et +10 % en août 2023. Elle affectera environ 20 millions de Français, déjà confrontés à une situation précaire, avec 34 % d’entre eux en situation de privation, selon le président de l’association CLCV.

Cette nouvelle hausse a déclenché une colère croissante, notamment parmi les agriculteurs, qui protestent contre des charges financières, des normes environnementales, les aléas climatiques et la paperasserie. Des manifestations, telles que le blocage de l’autoroute A64, sont en cours, et la FNSEA annonce des actions tout au long de la semaine.

La colère s’étend également à d’autres secteurs de la société, et des interrogations émergent sur une possible agrégation des mécontentements. Le Premier ministre Gabriel Attal fait face à sa première crise depuis sa nomination et recevra les représentants des agriculteurs. Le projet de loi sur l’agriculture, déjà reporté, le sera à nouveau en mars.

En parallèle, des questions se posent sur les raisons de cette nouvelle augmentation des tarifs d’électricité et sur les causes de la colère des agriculteurs en France et dans d’autres pays européens. Un débat sur la fiscalité des plus riches est ravivé par un rapport d’Oxfam, soulignant que les cinq hommes les plus riches du monde ont doublé leur fortune depuis 2020, tandis que la richesse de cinq milliards de Terriens a diminué. En France, les quatre milliardaires les plus riches ont vu leur fortune augmenter de 87 % depuis 2020, alors que la richesse cumulée de 90 % des Français a baissé. En réponse, une centaine de grandes fortunes mondiales appellent à une taxation accrue pour « restaurer la confiance ».



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce lundi 22 janvier 2024