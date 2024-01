Ici tout commence du 17 janvier : Teyssier de retour, il débarque chez Clotilde (résumé + vidéo épisode 841 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 17 janvier 2024, résumé et vidéo extrait épisode 841 – Teyssier est de retour ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et on peut dire que ça va chauffer ! Le chef est remonté et débarque chez Clotilde…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Ici tout commence du 17 janvier 2024 – résumé de l’épisode 841

Plus de peur que de mal pour Clotilde après on impressionnante chute de la veille lors du marathon de cuisine avec David. La cheffe va bien, la blessure est superficielle. Mais surprise : Teyssier débarque ! Le directeur a été prévenu par Antoine et est rentré plus tôt que prévu. Il est remonté et reproche à Clotilde et Marc de ne pas lui avoir parlé de leur module de cuisine de l’extrême. Il les convoque dans son bureau…

Au sein de l’Institut, l’agitation règne en raison d’un conseil de discipline. Au Double A, Medhi fait le bonheur de tous, ou presque. Et Vic cherche à pimenter sa vie de couple…



Ici tout commence du 17 janvier 2024 – vidéo premières minutes

