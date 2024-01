Star Academy : à quelle heure auront lieu les évaluations ce mercredi 17 janvier ?

Publicité





Star Academy, évaluations semaine 11 – C’est ce mercredi qu’auront lieu les évaluations d’Axel et Julien au château de la Star Academy. Alors qu’Héléna et Pierre ont passé une grande audition hier, ce matin c’est au tour de Julien et Axel de passer leurs évaluations.











Star Academy, à quelle heure auront lieu les évaluations ?

C’est à 10h au château, soit vers 10h30 sur le live de TF1+, qu’ils passeront leurs évaluations. Il s’agit d’une grande évaluation en trois temps :

– du théâtre avec une scène qu’ils ont eu le temps d’écrire sur le sujet : raconter la Star Academy à une époque au choix, au temps de Louis XIV ou dans le futur ! Héléna ou Pierre peuvent participer pour jouer un rôle dans la scène.

– une chorégraphie de danse sur une musique au choix



– une chanson au choix qu’ils doivent dédier à quelqu’un qui a marqué leur aventure (un élève, un prof ou un artiste rencontré à la Star Academy).

A la clé pour le meilleur : un avantage sur le prime de samedi ! Résumé complet des évaluations à venir sur Star-Actu dès qu’elles seront terminées.

