Ici tout commence spoiler : Bérénice amoureuse ? (vidéo épisode du 24 janvier)

Ici tout commence spoiler – C’est un relooking qui vous attend à l’institut la semaine prochaine « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, une petite fête est organisée à l’institut et Carla décide de relooker Bérénice…

Bérénice apparait métamorphosée et on peut dire dire qu’elle est très belle.











Les garçons n’en reviennent pas et Carla explique que c’est son oeuvre. Tous décident ensuite de joueur à « action ou vérité ? ». Carla fait alors une confidence : elle a eu une relation avec une autre fille et elle trouve ça très cool ! Ses propos font particulièrement sourire Bérénice… La jeune femme serait-elle gai et amoureuse de Carla ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 846 du 24 janvier 2024, Bérénice sous le charme de Carla ?



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.