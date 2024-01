Ici tout commence spoiler : Cardone déclare la guerre à... (vidéo épisode du 23 janvier)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Les sélections pour les journées de la pâtisserie vont commencer la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et c’est finalement la cheffe Cardone qui va remplacer Teyssier pour diriger la brigade !

Parmi les élèves, Bérénice. Et on peut dire que la soeur de Constance n’est vraiment pas prête à affronter la mère d’Ethan !











Après des coups d’éclats au Double A et une dispute avec Anaïs, voilà Bérénice dans la brigade de Cardone pour les journées de la pâtisserie. La cheffe Cardone n’apprécie pas Bérénice, qu’elle trouve vraiment peu dégourdie, et elle décide de la malmener ! Ethan intervient pour prendre sa défense mais elle le remet à sa place…

Entre Cardone et la soeur de Constance, c’est la guerre !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 845 du 23 janvier 2024, entre Cardone et Bérénice c’est la guerre !



