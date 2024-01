Ici tout commence spoiler : Carla annonce à Livio que... (vidéo épisode du 1er février)

Publicité





Ici tout commence spoiler – On peut dire que Livio ne s’attendait pas à ça dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ! Dans quelques jours, Livio retrouve Carla pour une balade… Il a très envie d’apprendre à mieux la connaitre et réciproquement.

Mais Carla n’est pas du tout sur la même longueur d’ondes !











Publicité





Elle explique à Livio qu’elle ne souhaite absolument rien d’autre que quelques moments intimes. Livio encaisse et propose de la raccompagner à l’institut. C’est là que Carla envoie sévèrement balader Livio et elle devient carrément méchante en lui disant qu’il ne l’intéresse pas, il n’a aucune conversation et est lourd ! Livio est blessé…

A LIRE AUSSI Ici tout commence spoiler : Laetitia choquée face au réveil de Maïa mais… (vidéo épisode du 1er février)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 852 du 1er février 2024, Livio et Carla c’est fini !



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.