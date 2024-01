Ici tout commence spoiler : Gaëtan dérape, Joachim découvre que... (vidéo épisode du 30 janvier)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Gaëtan va déraper dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, alors qu’il se remet à la boxe, Gaëtan va prendre une décision lourde de conséquences… Joachim va découvrir son secret et on peut dire qu’il ne cautionne pas du tout !











Publicité





Et pour cause, Joachim découvre que Gaëtan prend des stéroïdes ! De quoi mettre fortement sa santé en danger. Il lui explique qu’il risque un arrêt cardiaque et plein d’autres problèmes graves…

Gaëtan assure à Joachim les avoir commandés dans un moment de faiblesse mais ne pas les prendre… Joachim ne semble pas le croire.

A LIRE AUSSI Ici tout commence spoiler : Constance sous le choc, elle apprend que Teyssier a… (vidéo épisode du 29 janvier)



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 850 du 30 janvier 2024, Gaëtan se dope

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.